Cadavre Exquis Théâtre Comédie Jeu littéraire Monéteau
Cadavre Exquis Théâtre Comédie Jeu littéraire Monéteau vendredi 22 mai 2026.
Monéteau
Cadavre Exquis Théâtre Comédie Jeu littéraire
Le Skenet’eau Monéteau Yonne
Tarif : 19 – 19 – 19 EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:30:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Cadavre Exquis est une comédie complètement folle et originale six auteurs ont écrit une seule et même pièce, sans jamais connaître l’ensemble de l’histoire. Chaque auteur n’a eu accès qu’à un fragment du texte précédent avant d’imaginer la suite à sa manière. Il en résulte une œuvre théâtrale imprévisible, absurde et hilarante. Une création unique qui bouscule les codes du théâtre traditionnel pour offrir un spectacle surprenant. .
Le Skenet’eau Monéteau 89470 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Cadavre Exquis Théâtre Comédie Jeu littéraire
L’événement Cadavre Exquis Théâtre Comédie Jeu littéraire Monéteau a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Auxerrois
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