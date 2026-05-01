Monéteau

Cadavre Exquis Théâtre Comédie Jeu littéraire

Le Skenet’eau Monéteau Yonne

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:30:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Cadavre Exquis est une comédie complètement folle et originale six auteurs ont écrit une seule et même pièce, sans jamais connaître l’ensemble de l’histoire. Chaque auteur n’a eu accès qu’à un fragment du texte précédent avant d’imaginer la suite à sa manière. Il en résulte une œuvre théâtrale imprévisible, absurde et hilarante. Une création unique qui bouscule les codes du théâtre traditionnel pour offrir un spectacle surprenant. .

Le Skenet’eau Monéteau 89470 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cadavre Exquis Théâtre Comédie Jeu littéraire

L’événement Cadavre Exquis Théâtre Comédie Jeu littéraire Monéteau a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Auxerrois