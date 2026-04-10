Joie-Nid dans le square La Caserne Bascule Joigny
Joie-Nid dans le square La Caserne Bascule Joigny vendredi 12 juin 2026.
Joigny
Joie-Nid dans le square
La Caserne Bascule 6 square Al Idrisi Joigny Yonne
Tarif : – – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-12
Trois jours de fêtes à la Caserne Bascule avec la 5ème édition de Joie-Nid dans le square des concerts, des spectacles, de la danse, des jeux, un coin enfant, du sport, de quoi boire et manger, le tout dans un esprit d’ouverture et de rencontre ! .
La Caserne Bascule 6 square Al Idrisi Joigny 89300 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 66 65 03 91 lacasernebascule@gmail.com
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English : Joie-Nid dans le square
L’événement Joie-Nid dans le square Joigny a été mis à jour le 2026-05-20 par ENERGY CITIES
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