Joie-Nid dans le square La Caserne Bascule Joigny

Joigny

Joie-Nid dans le square

La Caserne Bascule 6 square Al Idrisi Joigny Yonne

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-12

Trois jours de fêtes à la Caserne Bascule avec la 5ème édition de Joie-Nid dans le square des concerts, des spectacles, de la danse, des jeux, un coin enfant, du sport, de quoi boire et manger, le tout dans un esprit d’ouverture et de rencontre ! .

La Caserne Bascule 6 square Al Idrisi Joigny 89300 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 66 65 03 91 lacasernebascule@gmail.com

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English : Joie-Nid dans le square

L’événement Joie-Nid dans le square Joigny a été mis à jour le 2026-05-20 par ENERGY CITIES