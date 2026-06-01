Festival Joie-Nid dans le Square édition 5 La Caserne Bascule Joigny

Joigny

Festival Joie-Nid dans le Square édition 5

La Caserne Bascule 6 Square Al Idrisi Joigny Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 11:00:00

fin : 2026-06-13 23:00:00

Date(s) :

2026-06-12 2026-06-13 2026-06-14

Festival sur 3 jours, les 12, 13 et 14 juin 2026, entrée gratuite et rémunération au chapeau pour les artistes.

Un moment de rencontre inter-générationnel, pour créer du lien, vivre un moment convivial et festif, et où le local est mis à l’honneur artistes du coin, boissons et nourriture locales, activités animées par les acteurs du territoire, etc.

Détails et programmation sur https://festival.lacasernebascule.fr .

La Caserne Bascule 6 Square Al Idrisi Joigny 89300 Yonne Bourgogne-Franche-Comté joienid@proton.me

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English : Festival Joie-Nid dans le Square édition 5

L’événement Festival Joie-Nid dans le Square édition 5 Joigny a été mis à jour le 2026-06-01 par ENERGY CITIES