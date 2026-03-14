ÉNIGME EN FAMILLE | JOIGNY & SES LAVOIRS

Joigny Joigny Yonne

Tarif : 29 – 29 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 13:30:00

fin : 2026-09-30 17:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Au départ de Joigny, cette escapade à vélo vous invite à découvrir les charmes de l’Yonne à travers une boucle de 25 km, idéale pour les familles. Tout au long du parcours, vous longerez le paisible canal du Nivernais et traverserez plusieurs villages de caractère, ponctués de paysages bucoliques. Cette balade à vélo prend la forme d’un jeu de piste petits et grands se verront remettre un carnet d’énigmes à résoudre tout au long de l’itinéraire. Les différentes étapes vous mèneront notamment vers d’anciens lavoirs, témoins du riche passé local, où observation et réflexion seront de mise pour avancer dans l’aventure. Pourquoi pas agrémenter cette journée d’un pique-nique convivial en pleine nature. En fin de parcours, il sera temps de revenir au point de départ. .

Joigny Joigny 89300 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 35 96 contact@franceavelo.com

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English : ÉNIGME EN FAMILLE | JOIGNY & SES LAVOIRS

L’événement ÉNIGME EN FAMILLE | JOIGNY & SES LAVOIRS Joigny a été mis à jour le 2026-03-14 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)