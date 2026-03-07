L’Ophicléide Festival La Reverdie et En revenant du Marché Caves du Conservatoire à Rayonnement Communal de Joigny Joigny

L’Ophicléide Festival La Reverdie et En revenant du Marché

Caves du Conservatoire à Rayonnement Communal de Joigny 24 Rue Saint-Jacques Joigny Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 11:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Dans le cadre du festival La Reverdie et des moments En revenant du marché, venez découvrir l’ophicléide avec Emmanuel Bonnardot et Obsidienne. Le samedi 13 juin à 11h dans les caves du Conservatoire à Rayonnement Communal de Joigny. .

Caves du Conservatoire à Rayonnement Communal de Joigny 24 Rue Saint-Jacques Joigny 89300 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 62 24 14

