Joigny

Visites guidées Joigny été

Office de Tourisme Joigny Yonne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 20:30:00

fin : 2026-08-13 22:00:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-04 2026-07-08 2026-07-16 2026-08-13 2026-09-12

Visites thématiques Caves Eglise St-Thibault + clocher Patrimoine au fil de l’eau Armes et armures Visites mystère En compagnie de guides-conférenciers de l’office de tourisme Réservation obligatoire .

Office de Tourisme Joigny 89300 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 62 11 05 accueil@joigny-tourisme.com

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English : Visites guidées Joigny été

L’événement Visites guidées Joigny été Joigny a été mis à jour le 2026-05-20 par OT de Joigny et du Jovinien