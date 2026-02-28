Nuits Maillotines 2026 Contes et Légendes Joigny
Nuits Maillotines 2026 Contes et Légendes
Parc du Chapeau Joigny Yonne
Tarif : 9 – 9 – EUR
Tarif réduit
Début : 2026-07-10 21:00:00
fin : 2026-07-10 23:00:00
2026-07-10 2026-07-11 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-24 2026-08-01 2026-08-07 2026-08-08
8 Visites-spectacles racontées avec des comédiens de l’association Festif’Art of Villecien, des des musiciens et une guide-conférencière de l’Office de Tourisme, à 21h .
Parc du Chapeau Joigny 89300 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 62 11 05 accueil@joigny-tourisme.com
English : Nuits Maillotines 2026 Contes et Légendes
