Joie-Nid dans le square La Caserne Bascule Joigny

Joie-Nid dans le square

La Caserne Bascule 6 square Al Idrisi Joigny Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 05:00:00

fin : 2026-06-14 23:59:00

Date(s) :

2026-06-12

Une programmation riche en couleurs et pour tous les âges, des ateliers et initiations (yoga, jonglage, échasses, linogravure, massages…) pour se rencontrer et découvrir de nouvelles choses, une buvette et un espace restauration pour déguster des produits locaux et responsables, différents espaces pour les enfants, pour manger, pour se prélasser, le tout accompagné de divers concerts et spectacles pour ravir tous les publics ! .

La Caserne Bascule 6 square Al Idrisi Joigny 89300 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 66 65 03 91 phil.takashi.becquet@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Joie-Nid dans le square

L’événement Joie-Nid dans le square Joigny a été mis à jour le 2026-02-06 par ENERGY CITIES