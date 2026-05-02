Concert de l’Orchestre des Guitares et Mandolines de l’Yonne Eglise Saint Vincent de Paul Joigny

Joigny

Concert de l’Orchestre des Guitares et Mandolines de l’Yonne

Eglise Saint Vincent de Paul 16 avenue Pierre Curie Joigny Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 18:30:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Concert de l’Orchestre de Guitares et Mandolines de l’Yonne Le seul orchestre à plectre du département .

Eglise Saint Vincent de Paul 16 avenue Pierre Curie Joigny 89300 Yonne Bourgogne-Franche-Comté guitartandco@laposte.net

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English : Concert de l’Orchestre des Guitares et Mandolines de l’Yonne

L’événement Concert de l’Orchestre des Guitares et Mandolines de l’Yonne Joigny a été mis à jour le 2026-05-13 par OT de Joigny et du Jovinien