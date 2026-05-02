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Concert de l’Orchestre des Guitares et Mandolines de l’Yonne Eglise Saint Vincent de Paul Joigny

Concert de l’Orchestre des Guitares et Mandolines de l’Yonne Eglise Saint Vincent de Paul Joigny vendredi 10 juillet 2026.

Lieu : Eglise Saint Vincent de Paul

Adresse : 16 avenue Pierre Curie

Ville : 89300 Joigny

Département : Yonne

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Joigny

Concert de l’Orchestre des Guitares et Mandolines de l’Yonne

Eglise Saint Vincent de Paul 16 avenue Pierre Curie Joigny Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:30:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

Concert de l’Orchestre de Guitares et Mandolines de l’Yonne Le seul orchestre à plectre du département   .

Eglise Saint Vincent de Paul 16 avenue Pierre Curie Joigny 89300 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   guitartandco@laposte.net

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English : Concert de l’Orchestre des Guitares et Mandolines de l’Yonne

L’événement Concert de l’Orchestre des Guitares et Mandolines de l’Yonne Joigny a été mis à jour le 2026-05-13 par OT de Joigny et du Jovinien

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