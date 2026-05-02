Concert de l’Orchestre des Guitares et Mandolines de l’Yonne Eglise Saint Vincent de Paul Joigny
Concert de l’Orchestre des Guitares et Mandolines de l’Yonne Eglise Saint Vincent de Paul Joigny vendredi 10 juillet 2026.
Joigny
Concert de l’Orchestre des Guitares et Mandolines de l’Yonne
Eglise Saint Vincent de Paul 16 avenue Pierre Curie Joigny Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:30:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Concert de l’Orchestre de Guitares et Mandolines de l’Yonne Le seul orchestre à plectre du département .
Eglise Saint Vincent de Paul 16 avenue Pierre Curie Joigny 89300 Yonne Bourgogne-Franche-Comté guitartandco@laposte.net
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English : Concert de l’Orchestre des Guitares et Mandolines de l’Yonne
L’événement Concert de l’Orchestre des Guitares et Mandolines de l’Yonne Joigny a été mis à jour le 2026-05-13 par OT de Joigny et du Jovinien
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