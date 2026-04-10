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Regine Lacour expose à l’Espace ABI Espace ABI Joigny

Regine Lacour expose à l’Espace ABI Espace ABI Joigny

Regine Lacour expose à l’Espace ABI Espace ABI Joigny samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Espace ABI

Adresse : 49 Rue Gabriel Cortel

Ville : 89300 Joigny

Département : Yonne

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Joigny

Regine Lacour expose à l’Espace ABI

Espace ABI 49 Rue Gabriel Cortel Joigny Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-25 19:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Exposition de Régine Lacour à l’Espace ABI 49 rue Gabriel Cortel à Joigny
RÉGINE LACOUR peint sur toile, à l’acrylique et utilise les Techniques Mixtes, Aquarelle, Poscas et Encres.
Elle travaille depuis quelques mois avec des Collages. L’ensemble de son travail suscite l’émergence d’un processus vital en gestation dans une nature imaginaire.
Il se situe entre Représentation, Abstraction et Onirisme.   .

Espace ABI 49 Rue Gabriel Cortel Joigny 89300 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   com@art-abi.fr

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English : Regine Lacour expose à l’Espace ABI

L’événement Regine Lacour expose à l’Espace ABI Joigny a été mis à jour le 2026-05-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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