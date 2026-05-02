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Exposition de Jean-Pierre Biard Espace ABI Espace ABI Joigny

Exposition de Jean-Pierre Biard Espace ABI Espace ABI Joigny

Exposition de Jean-Pierre Biard Espace ABI Espace ABI Joigny samedi 1 août 2026.

Lieu : Espace ABI

Adresse : 49 Rue Gabriel Cortel

Ville : 89300 Joigny

Département : Yonne

Début : samedi 1 août 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif :

Joigny

Exposition de Jean-Pierre Biard Espace ABI

Espace ABI 49 Rue Gabriel Cortel Joigny Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 15:30:00
fin : 2026-08-29 19:00:00

Date(s) :
2026-08-01

Exposition de Jean-Pierre Biard à l’Espace ABI 49 rue Gabriel Cortel à Joigny
En août l’artiste Jean-Pierre Biard présente ses créations à l’Espace ABI
L’Espace ABI est ouvert les mercredis, vendredis de 15 h 30 à 19 h et les samedis de 10 h à 19 h
Jean-Pierre Biard travail ses peintures à acryliques à partir de ses créations numériques et de ses collages.
Venez découvrir l’univers artistique riche en couleurs et en textures de Jean-Pierre Biard à l’Espace ABI au cœur du centre ancien de Joigny
L’artiste sera présent à l’Espace ABI les jours d’ouvertures.   .

Espace ABI 49 Rue Gabriel Cortel Joigny 89300 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   com@art-abi.fr

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English : Exposition de Jean-Pierre Biard Espace ABI

L’événement Exposition de Jean-Pierre Biard Espace ABI Joigny a été mis à jour le 2026-05-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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