Exposition de Jean-Pierre Biard Espace ABI Espace ABI Joigny
Exposition de Jean-Pierre Biard Espace ABI Espace ABI Joigny samedi 1 août 2026.
Joigny
Exposition de Jean-Pierre Biard Espace ABI
Espace ABI 49 Rue Gabriel Cortel Joigny Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 15:30:00
fin : 2026-08-29 19:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Exposition de Jean-Pierre Biard à l’Espace ABI 49 rue Gabriel Cortel à Joigny
En août l’artiste Jean-Pierre Biard présente ses créations à l’Espace ABI
L’Espace ABI est ouvert les mercredis, vendredis de 15 h 30 à 19 h et les samedis de 10 h à 19 h
Jean-Pierre Biard travail ses peintures à acryliques à partir de ses créations numériques et de ses collages.
Venez découvrir l’univers artistique riche en couleurs et en textures de Jean-Pierre Biard à l’Espace ABI au cœur du centre ancien de Joigny
L’artiste sera présent à l’Espace ABI les jours d’ouvertures. .
Espace ABI 49 Rue Gabriel Cortel Joigny 89300 Yonne Bourgogne-Franche-Comté com@art-abi.fr
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English : Exposition de Jean-Pierre Biard Espace ABI
L’événement Exposition de Jean-Pierre Biard Espace ABI Joigny a été mis à jour le 2026-05-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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