les Bouchons de Joigny Pont St-Nicolas Joigny

Joigny

les Bouchons de Joigny

Pont St-Nicolas Place de l’Hôtel de Ville Joigny Yonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 10:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-06

11e EDITION DES BOUCHONS DE JOIGNY organisés par Les Vieilles Coquilles Icaunaises, la ville de Joigny & l’Office de Tourisme Bal et guinguette le samedi, reconstitution des bouchons le dimanche.

Des centaines de véhicules défileront avant de prendre la pose le long des quais.

Un spectacle qui émerveille les plus jeunes et qui fait retomber en enfance les plus âgés ! Salon vintage, concerts

Food-trucks… .

Pont St-Nicolas Place de l’Hôtel de Ville Joigny 89300 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 62 11 05 accueil@joigny-tourisme.com

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English : les Bouchons de Joigny

L’événement les Bouchons de Joigny Joigny a été mis à jour le 2026-05-13 par OT de Joigny et du Jovinien