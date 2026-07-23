Les Bouchons de Joigny Dimanche Pont St-Nicolas Joigny

Informations pratiques

Joigny

Les Bouchons de Joigny Dimanche

Pont St-Nicolas Place de l’Hôtel de Ville Joigny Yonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 09:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-06

11e EDITION DES BOUCHONS DE JOIGNY organisés par Les Vieilles Coquilles Icaunaises, la ville de Joigny & l’Office de Tourisme

9h à 18h salon Joigny Vintage Market avec de nombreux stands et animations,

sous le marché couvert, entrée gratuite

– 9h45 devant l’office de tourisme départ des bicyclettes anciennes et des cyclistes

en tenue d’époque

– 10H À 12H RECONSTITUTION DU BOUCHON AVEC LA CIRCULATION DES VOITURES ANCIENNES

QUAIS + PONT SAINT-NICOLAS, AVENUE GAMBETTA /10H30 FIN DU DÉFILÉ

AVENUE GAMBETTA, QUAI DE LA BUTTE STATIONNEMENT DES VÉHICULES ANCIENS ET

RENCONTRES AVEC LES PROPRIÉTAIRES

Food-trucks, restaurants et commerces de bouche, village gourmand et les

adhérents du réseau Bienvenue à la Ferme

Au cours de la journée Déambulation avec Les Jazzdiniers

-12h à 14h concert Entre Nous 89 Place Gabriel Cortel

– 14h à 18h Embarquez dans le bus des colonies de vacances, un autentique bus

Chausson avec 4 arrêts devant la fontaine face à la mairie, quai Leclerc,

quai de la Butte et rond-point de la Résistance

– Parc du Chapeau Espace rétro-camping

– 14h à 15h30 Guinguette avec le trio Javaswing , place du 1er RVY

– 15h30 à 17h30 avenue Gambetta concert avec le groupe Dr John et ses guépards

(rock’n’roll 60’s)

– Avenue Gambetta Défilé de véhicules avec reconstitution (thème surprise)

– 16h au parc du Chapeau concert avec le groupe One dollar quartet (rock 50’s)

– 16h15, avenue Gambetta tous ensemble avec un Madison géant !

+ exposition à l’Espace Jean de Joigny .

Pont St-Nicolas Place de l’Hôtel de Ville Joigny 89300 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 62 11 05 accueil@joigny-tourisme.com

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English : Les Bouchons de Joigny Dimanche

L’événement Les Bouchons de Joigny Dimanche Joigny a été mis à jour le 2026-07-23 par OT de Joigny et du Jovinien