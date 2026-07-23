Les Bouchons de Joigny Dimanche Pont St-Nicolas Joigny
dimanche 6 septembre 2026 · Pont St-Nicolas · Joigny
Informations pratiques
Joigny
Les Bouchons de Joigny Dimanche
Pont St-Nicolas Place de l’Hôtel de Ville Joigny Yonne
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 09:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00
Date(s) :
2026-09-06
11e EDITION DES BOUCHONS DE JOIGNY organisés par Les Vieilles Coquilles Icaunaises, la ville de Joigny & l’Office de Tourisme
9h à 18h salon Joigny Vintage Market avec de nombreux stands et animations,
sous le marché couvert, entrée gratuite
– 9h45 devant l’office de tourisme départ des bicyclettes anciennes et des cyclistes
en tenue d’époque
– 10H À 12H RECONSTITUTION DU BOUCHON AVEC LA CIRCULATION DES VOITURES ANCIENNES
QUAIS + PONT SAINT-NICOLAS, AVENUE GAMBETTA /10H30 FIN DU DÉFILÉ
AVENUE GAMBETTA, QUAI DE LA BUTTE STATIONNEMENT DES VÉHICULES ANCIENS ET
RENCONTRES AVEC LES PROPRIÉTAIRES
Food-trucks, restaurants et commerces de bouche, village gourmand et les
adhérents du réseau Bienvenue à la Ferme
Au cours de la journée Déambulation avec Les Jazzdiniers
-12h à 14h concert Entre Nous 89 Place Gabriel Cortel
– 14h à 18h Embarquez dans le bus des colonies de vacances, un autentique bus
Chausson avec 4 arrêts devant la fontaine face à la mairie, quai Leclerc,
quai de la Butte et rond-point de la Résistance
– Parc du Chapeau Espace rétro-camping
– 14h à 15h30 Guinguette avec le trio Javaswing , place du 1er RVY
– 15h30 à 17h30 avenue Gambetta concert avec le groupe Dr John et ses guépards
(rock’n’roll 60’s)
– Avenue Gambetta Défilé de véhicules avec reconstitution (thème surprise)
– 16h au parc du Chapeau concert avec le groupe One dollar quartet (rock 50’s)
– 16h15, avenue Gambetta tous ensemble avec un Madison géant !
+ exposition à l’Espace Jean de Joigny .
Pont St-Nicolas Place de l’Hôtel de Ville Joigny 89300 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 62 11 05 accueil@joigny-tourisme.com
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English : Les Bouchons de Joigny Dimanche
L’événement Les Bouchons de Joigny Dimanche Joigny a été mis à jour le 2026-07-23 par OT de Joigny et du Jovinien
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