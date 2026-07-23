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AGENDA · Joigny

Les Bouchons de Joigny Dimanche Pont St-Nicolas Joigny

dimanche 6 septembre 2026 · Pont St-Nicolas · Joigny

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Pont St-Nicolas
Adresse
Place de l'Hôtel de Ville
Ville
89300 Joigny
Département
Yonne
Tarif
15 15 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Joigny

Les Bouchons de Joigny Dimanche

Pont St-Nicolas Place de l’Hôtel de Ville Joigny Yonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 09:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :
2026-09-06

11e EDITION DES BOUCHONS DE JOIGNY organisés par Les Vieilles Coquilles Icaunaises, la ville de Joigny & l’Office de Tourisme
9h à 18h salon Joigny Vintage Market avec de nombreux stands et animations,
sous le marché couvert, entrée gratuite
– 9h45 devant l’office de tourisme départ des bicyclettes anciennes et des cyclistes
en tenue d’époque
– 10H À 12H RECONSTITUTION DU BOUCHON AVEC LA CIRCULATION DES VOITURES ANCIENNES
QUAIS + PONT SAINT-NICOLAS, AVENUE GAMBETTA /10H30 FIN DU DÉFILÉ
AVENUE GAMBETTA, QUAI DE LA BUTTE STATIONNEMENT DES VÉHICULES ANCIENS ET
RENCONTRES AVEC LES PROPRIÉTAIRES

Food-trucks, restaurants et commerces de bouche, village gourmand et les
adhérents du réseau Bienvenue à la Ferme

Au cours de la journée Déambulation avec Les Jazzdiniers
-12h à 14h concert Entre Nous 89 Place Gabriel Cortel
– 14h à 18h Embarquez dans le bus des colonies de vacances, un autentique bus
Chausson avec 4 arrêts devant la fontaine face à la mairie, quai Leclerc,
quai de la Butte et rond-point de la Résistance
– Parc du Chapeau Espace rétro-camping
– 14h à 15h30 Guinguette avec le trio Javaswing , place du 1er RVY
– 15h30 à 17h30 avenue Gambetta concert avec le groupe Dr John et ses guépards
(rock’n’roll 60’s)
– Avenue Gambetta Défilé de véhicules avec reconstitution (thème surprise)
– 16h au parc du Chapeau concert avec le groupe One dollar quartet (rock 50’s)
– 16h15, avenue Gambetta tous ensemble avec un Madison géant !
+ exposition à l’Espace Jean de Joigny   .

Pont St-Nicolas Place de l’Hôtel de Ville Joigny 89300 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 62 11 05  accueil@joigny-tourisme.com

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English : Les Bouchons de Joigny Dimanche

L’événement Les Bouchons de Joigny Dimanche Joigny a été mis à jour le 2026-07-23 par OT de Joigny et du Jovinien

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