Les Visites Solstice d’été Place Guillon Vézelay

Les Visites Solstice d’été

Place Guillon La Maison du Visiteur Vézelay Yonne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2026-06-08 10:00:00

fin : 2026-06-30 17:30:00

2026-06-08

La Basilique de Vézelay a été construite en relation étroite avec la course du soleil. Elle est habitée par la lumière. Sa danse avec les pierres, unique au monde, culmine aux solstices d’hiver et d’été. Nous vous emmenons ces jours-là dans la Basilique vivre une expérience inoubliable. .

Place Guillon La Maison du Visiteur Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 35 35 65 maisonduvisiteur@orange.fr

