Festival Des mots sur la colline Maison Jules-Roy Vézelay

Festival Des mots sur la colline

Maison Jules-Roy Impasse du Crot Vézelay Yonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Le Département de l’Yonne présente

La 4? édition du festival de l’Écrit met à l’honneur la littérature et l’écriture dans l’atmosphère paisible et verdoyante des jardins de la Maison de l’Écrivain, au cœur du mois de juin.

Cette année, le festival invite à explorer un véritable écosystème d’écritures, où chaque forme nourrit et inspire les autres. La programmation artistique s’annonce riche et variée exposition Écritures de l’artiste KOVIDER, ateliers d’écriture, Yoga du rire, Impro journal et Match littéraire.

Autant d’occasions de vivre des rencontres intellectuelles stimulantes et de plonger dans la créativité sous toutes ses formes.

4ème festival de l’écrit

Des mots sur la Colline

Jardins de la Maison Jules Roy

Samedi 13 juin 2026

– à 10h et à 16h

Yoga du rire

animé par Jennifer Lacroix edenzen.fr

Le Yoga du Rire, c’est une pause joyeuse pour respirer, lâcher prise et rire sans raison juste parce que ça fait un bien fou…

Accessible à tous, même à celles et ceux qui pensent ne pas savoir rire .

Seul(e), entre ami(e)s ou en couple, vous repartirez le sourire aux lèvres.

Un temps pour respirer, relâcher les tensions et partager un rire collectif dans une ambiance conviviale et bienveillante… Prenez un pause, libérez votre esprit, détendez votre corps et renforcez votre joie de vivre.

Séances adaptées à tous : échauffement corporel respiration et rire relaxation

Le Yoga du Rire a été inventé en 1995 par le docteur Madhan Kataria. Il a été prouvé scientifiquement, sur les bienfaits de notre santé.

Durée 1h

– à 11h

Visite de l’exposition Écritures en présence de l’artiste Kovider,

Dans les jardins et à la Maison Jules-Roy :

– Peintures

– Sculptures (bronze et plexiglas)

– Fresques

– Paravent

Du 3 avril au 8 novembre 2026

. La maison est ouverte à la visite du vendredi au dimanche de 14h à 18h

. Les jardins sont ouverts au public du lundi au dimanche de 10h à 18h

– à 14h et à 15h

. L’imrpo Journal

le journal de l’imprévisible

avec Yves JAVAULT, jongleur de mots

Guillemet Lapige est reporter.

Il débarque avec 100 mots pour tout bagage. Il en extrait 10 au hasard avec l’aide du public qui choisit une rubrique : politique, faits divers, culture, sport…

En une minutes trente chrono, ce journaliste de l’improbable délivre un article tout chaud et, à partir des mêmes mots, son contraire.

Dans un premier temps, il aura collecté dans le public des mots qui serviront à d’autres rubriques : courrier des lecteurs, petites annonces, la météo ou bien sûr l’horoscope.

Une réflexion ludique sur l’information et le pouvoir des mots.

Durée : 30 mn

7h30

Lieu Jardins de la Maison Jules Roy

. Match Littéraire

Littérature Théâtre Musique

Ils ne savent pas ce qu’il vont écrire,

Vous ne savez pas ce que vous allez entendre !

Sport littéraire ou littérature sportive ?

3 minutes pour détourner une chanson ou traduire en argot un poème, 20 minutes pour l’écriture d’un conte animalier ou la rédaction d’un article de presse, 5 minutes pour détourner les dialogues d’un roman-photo… Dans un décor type cabaret, quatre tables, quatre auteurs. Ils écrivent en direct ! Un musicien rythme la partie. Le maître de cérémonie et son assistant donnent les consignes et sifflent les fautes ! Et le public à son mot à dire. Il est invité à écrire et lire s’il le désire. Le match littéraire est un concept ludique où tous les champs de l’écrit sont abordés dans une ambiance où l’on est tour à tour spectateur et acteur.

Les séances sont uniques la version toujours originale !

Gilles Costaz, Webthea “Chaque match est joyeux et animé. Il permet de voir des auteurs qu’on aime et d’être ébloui par leur virtuosité.”

Bérénice Du Faÿ, France 3 Centre “Ce match fut un vrai succès. Bel exercice de créativité autour des mots dans un esprit festif, absolument délicieux. ”

Par ce spectacle, j’ai souhaité conjuguer mon goût pour la littérature et le spectacle vivant. En combinant mes expériences d’entraîneur à la Ligne d’Improvisation et d’animateur d’atelier d’écriture, j’ai imaginé un espace où l’écriture deviendrait spectaculaire. La dramaturgie du spectacle emprunte les codes des matchs d’impros avec les contraintes de temps, les fautes et le vote du public mais dans cet exercice périlleux, l’écriture reste au cœur du processus. À chaque édition, un hommage est rendu à un auteur et son œuvre. Il sert de fil rouge tout au long du match. Les éléments sonores, musicaux, photographiques et picturaux qui alimentent les contraintes complètent cette formule originale où se croisent les disciplines. Le public convié à soutenir les auteurs et orienter les consignes devient plus que le témoin de cette création en direct car il se voit offrir l’opportunité d’écrire lui aussi. Yves Javault

Juge des lignes Yves Javault

Vidéo-scribe Alain Granier

Enlumineur sonore Aldo Gilbert

Impro-scripteurs Céline Caussimon, Caroline Leurquin, Natalie Rafal, Pierre Carrive, Jonathan Kerr, Gérard Levoyer et Christian Sinniger

Durée :1h30

Jardins et Maison Jules-Roy de Vézelay

Repli en cas de météo défavorable à la Cité de la Voix de Vézelay.

Entrée libre et gratuite offert par le Département.

Dans la limite des places disponibles.

Réservations conseillées :

reservation-affairesculturelles@yonne.fr 03 86 72 85 17

maison-jules-roy@yonne.fr 03 86 72 74 09 .

Maison Jules-Roy Impasse du Crot Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 74 09 maison-jules-roy@yonne.fr

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English : Festival Des mots sur la colline

L’événement Festival Des mots sur la colline Vézelay a été mis à jour le 2026-03-14 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)