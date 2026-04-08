30e Vide-grenier et brocante de Vézelay rue du château Vézelay
30e Vide-grenier et brocante de Vézelay rue du château Vézelay dimanche 14 juin 2026.
Vézelay
30e Vide-grenier et brocante de Vézelay
rue du château Terrasse du château Vézelay Yonne
Tarif : – – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Vide grenier et brocante ouvert aux particuliers et professionnels. .
rue du château Terrasse du château Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 69 10 67 comitedesfetes@vezelay.fr
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English : 30e Vide-grenier et brocante de Vézelay
L’événement 30e Vide-grenier et brocante de Vézelay Vézelay a été mis à jour le 2026-04-08 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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