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La forêt de Chauffour et son histoire ancestrale ! Maison médicale Vézelay Vézelay

La forêt de Chauffour et son histoire ancestrale ! Maison médicale Vézelay Vézelay samedi 13 juin 2026.

Lieu : Maison médicale Vézelay

Adresse : D951

Ville : 89450 Vézelay

Département : Yonne

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Vézelay

La forêt de Chauffour et son histoire ancestrale !

Maison médicale Vézelay D951 Vézelay Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13 16:00:00

Date(s) :
2026-06-13

L’association Petite faune de Vézelay propose une sortie exceptionnelle la forêt de Chauffour et son histoire ancestrale ! Découverte d’un établissement médiéval jusqu’alors inconnu sur le chemin entre la vieille Borde et Vézelay.
Avec Agnès Rousseau Deslandes, archéologue.

RDV à 14 h 00 à l’entrée du parking de la maison médicale de Vézelay (covoiturage possible jusqu’au site) Réservation nécessaire auprès de la Petite faune de Vézelay   .

Maison médicale Vézelay D951 Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 75 42 99 

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English : La forêt de Chauffour et son histoire ancestrale !

L’événement La forêt de Chauffour et son histoire ancestrale ! Vézelay a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

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