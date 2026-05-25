La forêt de Chauffour et son histoire ancestrale ! Maison médicale Vézelay Vézelay

Vézelay

La forêt de Chauffour et son histoire ancestrale !

Maison médicale Vézelay D951 Vézelay Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13 16:00:00

Date(s) :

2026-06-13

L’association Petite faune de Vézelay propose une sortie exceptionnelle la forêt de Chauffour et son histoire ancestrale ! Découverte d’un établissement médiéval jusqu’alors inconnu sur le chemin entre la vieille Borde et Vézelay.

Avec Agnès Rousseau Deslandes, archéologue.

RDV à 14 h 00 à l’entrée du parking de la maison médicale de Vézelay (covoiturage possible jusqu’au site) Réservation nécessaire auprès de la Petite faune de Vézelay .

Maison médicale Vézelay D951 Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 75 42 99

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English : La forêt de Chauffour et son histoire ancestrale !

L’événement La forêt de Chauffour et son histoire ancestrale ! Vézelay a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de Tourisme du Grand Vézelay