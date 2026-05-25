La forêt de Chauffour et son histoire ancestrale ! Maison médicale Vézelay Vézelay
La forêt de Chauffour et son histoire ancestrale ! Maison médicale Vézelay Vézelay samedi 13 juin 2026.
Vézelay
La forêt de Chauffour et son histoire ancestrale !
Maison médicale Vézelay D951 Vézelay Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13 16:00:00
Date(s) :
2026-06-13
L’association Petite faune de Vézelay propose une sortie exceptionnelle la forêt de Chauffour et son histoire ancestrale ! Découverte d’un établissement médiéval jusqu’alors inconnu sur le chemin entre la vieille Borde et Vézelay.
Avec Agnès Rousseau Deslandes, archéologue.
RDV à 14 h 00 à l’entrée du parking de la maison médicale de Vézelay (covoiturage possible jusqu’au site) Réservation nécessaire auprès de la Petite faune de Vézelay .
Maison médicale Vézelay D951 Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 75 42 99
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English : La forêt de Chauffour et son histoire ancestrale !
L’événement La forêt de Chauffour et son histoire ancestrale ! Vézelay a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
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