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Journée de réflexion sur le transhumanisme et ses fondements anthropologiques Centre Sainte Marie-Madeleine Vézelay

Journée de réflexion sur le transhumanisme et ses fondements anthropologiques Centre Sainte Marie-Madeleine Vézelay dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Centre Sainte Marie-Madeleine

Adresse : 26 Rue Saint-Pierre

Ville : 89450 Vézelay

Département : Yonne

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : 5 5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Vézelay

Journée de réflexion sur le transhumanisme et ses fondements anthropologiques

Centre Sainte Marie-Madeleine 26 Rue Saint-Pierre Vézelay Yonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:30:00
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

Laissez-vous réconcilier avec… l’Homme
L’Homme est fragile ; il vieillit et il meurt ; il est limité dans ses savoirs et dans ses émotions. Pour lui assurer d’être heureux, faut-il donc, comme y invite le transhumanisme, lui substituer un Homme rendu supérieur par les technologiques modernes ? Entrer en guerre contre sa nature actuelle ? Ou au contraire se laisser réconcilier avec lui ?

Partant de la Lettre à Mère Nature de Max More, Violaine de Lartigue, qui animera cette journée, se propose d’interroger les principes anthropologiques qui président à la critique et aux amendements conséquents de la constitution humaine par le transhumanisme. Cette réflexion donnera lieu à un approfondissement des aspirations humaines et des moyens d’y répondre.

Violaine de Lartigue est professeur à l’Institut d’anthropologie Karol Wojtyla (IKW). Elle est l’auteur du livre, Faut-il préserver l’espèce humaine ?   .

Centre Sainte Marie-Madeleine 26 Rue Saint-Pierre Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   ajv@fraternites-jerusalem.org

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English : Journée de réflexion sur le transhumanisme et ses fondements anthropologiques

L’événement Journée de réflexion sur le transhumanisme et ses fondements anthropologiques Vézelay a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

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