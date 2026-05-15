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Jardin Eternité Vézelay

Jardin Eternité Vézelay lundi 1 juin 2026.

Adresse : Salle gothique

Ville : 89450 Vézelay

Département : Yonne

Début : lundi 1 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : Gratuit Gratuit

Vézelay

Jardin Eternité

Salle gothique Vézelay Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-01

Exposition d’ Iren Flore entrée libre   .

Salle gothique Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Jardin Eternité

L’événement Jardin Eternité Vézelay a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

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