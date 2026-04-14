Visite « au clair obscur », Musée Départemental d’Art Moderne, Vézelay
Visite « au clair obscur », Musée Départemental d’Art Moderne, Vézelay samedi 23 mai 2026.
Visite « au clair obscur » Samedi 23 mai, 20h30 Musée Départemental d’Art Moderne Yonne
Limité à 20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00
Venez vivre une expérience ludique et conviviale en découvrant le Musée Départemental d’Art Moderne de Vézelay lors d’une visite éclairée. À l’aide d’installations lumineuses proposées au fil du parcours, vous découvrirez le musée sous un nouveau jour !
Musée Départemental d’Art Moderne 14 Rue Saint-etienne, 89450 Vézelay, France Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0386323926 https://www.yonne.fr/Culture-et-Vie-Locale/Sites-et-monuments/Musee-Zervos Importante collection d’art moderne et contemporain de plus de 700 œuvres. Cabinet de travail de Romain Rolland Parkings
Venez vivre une expérience ludique et conviviale en découvrant le Musée Départemental d’Art Moderne de Vézelay lors d’une visite éclairée. À l’aide d’installations lumineuses proposées au fil du vous…
© MDAM
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