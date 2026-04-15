Atelier « ombres et lumière », Musée Départemental d’Art Moderne, Vézelay

Atelier « ombres et lumière » Samedi 23 mai, 18h30 Musée Départemental d’Art Moderne Yonne

Limité à 18 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:30:00+02:00

Les médiateurs du Musée Départemental d’Art Moderne (MDAM) de Vézelay vous invitent entre ombres et lumière à jouer avec les volumes à partir d’une installation (nature morte) qu’ils créent pour l’occasion. Petits et grands, tous à vos crayons pour un moment d’expérimentation graphique !

Musée Départemental d’Art Moderne 14 Rue Saint-etienne, 89450 Vézelay, France Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0386323926 https://www.yonne.fr/Culture-et-Vie-Locale/Sites-et-monuments/Musee-Zervos Importante collection d’art moderne et contemporain de plus de 700 œuvres. Cabinet de travail de Romain Rolland Parkings

Les médiateurs du Musée Départemental d’Art Moderne (MDAM) de Vézelay vous invitent entre ombres et lumière à jouer avec les volumes à partir d’une installation (nature morte) qu’ils créent pour et à…

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