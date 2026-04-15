Atelier « ombres et lumière », Musée Départemental d’Art Moderne, Vézelay
Atelier « ombres et lumière », Musée Départemental d’Art Moderne, Vézelay samedi 23 mai 2026.
Atelier « ombres et lumière » Samedi 23 mai, 18h30 Musée Départemental d’Art Moderne Yonne
Limité à 18 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:30:00+02:00
Les médiateurs du Musée Départemental d’Art Moderne (MDAM) de Vézelay vous invitent entre ombres et lumière à jouer avec les volumes à partir d’une installation (nature morte) qu’ils créent pour l’occasion. Petits et grands, tous à vos crayons pour un moment d’expérimentation graphique !
Musée Départemental d’Art Moderne 14 Rue Saint-etienne, 89450 Vézelay, France Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0386323926 https://www.yonne.fr/Culture-et-Vie-Locale/Sites-et-monuments/Musee-Zervos Importante collection d’art moderne et contemporain de plus de 700 œuvres. Cabinet de travail de Romain Rolland Parkings
Les médiateurs du Musée Départemental d’Art Moderne (MDAM) de Vézelay vous invitent entre ombres et lumière à jouer avec les volumes à partir d’une installation (nature morte) qu’ils créent pour et à…
© MDAM
À voir aussi à Vézelay (Yonne)
- L’Heure musicale du 12 Trio Parhélie Association Musique et Montagne Vézelay 18 avril 2026
- Bien Timbrées ! Cité de la Voix Vézelay 25 avril 2026
- Saint-Jacques à vélo via Vézelay V56 Vézelay Varzy Vézelay Yonne 1 mai 2026
- Tour de Vézelay Vézelay Yonne 1 mai 2026
- V56 Saint-Jacques à vélo Vézelay Yonne 1 mai 2026