Exposition « Ecritures » de l’artiste Kovider 5 – 7 juin Jardins de la Maison Jules-Roy Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Le Département de l’Yonne présente,

Ecritures

Exposition des œuvres de Kovider

Jardins et Maison Jules-Roy de Vézelay

Du 3 avril au 8 novembre 2026

Découvrez l’oeuvre de Kovider, artiste voyageur né en Algérie, terre natale de Jules ROY, et installé en Bourgogne depuis 1975. Véritable boulimique de culture et de philosophie, il exporte l’art comme une nécessité vitale. Des « foules » colorées de ses débuts au concept de l’immédiatisme, Kovider « écrit la peinture » autant qu’il la dessine. Sculpteur de génie, il dompte le bronze avec des procédés de fusion innovants pour créer des pièces uniques, alliant modernité et esthétique classique.

Curieux de tout, il sculpte également la lumière à travers le plexiglas, jouant sur le vide et le plein pour donner naissance à ses célèbres tables design ou à la monumentale « Africaine des carrières ». Entre ses carnets de notes intimes et ses rétrospectives d’envergure, Kovider poursuit aujourd’hui sa quête avec la série inédite de « L’Homme vide », un univers singulier à découvrir lors de cette exposition exceptionnelle.

L’artiste installera 18 mobiles dans les magnifiques jardins étagés en terrasses, de la Maison Jules-Roy et réalisera des peintures, fresques murales, véritables performances artistiques de l’immédiatisme.

A noter :

Samedi 13 juin 2026 – 11h découvrez l’exposition lors d’une visite commentée en présence de l’artiste Kovider dans le cadre du festival « Des mots sur la colline »

Jardins de la Maison Jules-Roy 01 rue des écoles 89450 Vézelay Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 33 (0)3 86 72 74 09 https://www.yonne.fr/mon-quotidien/la-maison-jules-roy/ LE DÉPARTEMENT DE L’YONNE a acquis en 1999 la propriété vézelienne de Jules Roy. L’objectif, connu et approuvé par l’écrivain, était d’en faire une maison d’auteur : un lieu de culture et de mémoire ouvert au plus grand nombre. Dans cette perspective, Jules Roy a légué au Département ses manuscrits, sa bibliothèque ainsi que son cabinet de travail, laissé en l’état.

Aujourd’hui, la Maison Jules-Roy de Vézelay est un lieu d’accueil et de résidence pour écrivains. Elle est labellisée Maison des Illustres par le Ministère de la Culture.

Ses missions principales

. Accueillir des auteurs en résidence dans un cadre propice à la création littéraire et promouvoir leur travail auprès du public.

En 2026, seront accueillis :

– Grégory Cingal, écrivain et archiviste (avril-mai)

– Will Stone, écrivain et traducteur littéraire européen (septembre-octobre)

– Julie Boukobza, écrivaine et commissaire d’expositions (août).

. Valoriser l’œuvre de Jules Roy

. Organiser des actions de médiations et des ateliers d’écriture à destination des adultes et des scolaires

. Programmer des événements culturels, notamment :

– le festival Des mots sur la colline (juin 2026)

– le festival Jules Roy, Rostropovitch, Gainsbourg… & nous (septembre 2026)

– des expositions, dont, dès avril 2026, les œuvres de Kovider, peintures, fresques, sculptures (bronze et plexiglas) et mobiles : Écritures

. Ouvrir le lieu aux visiteurs du 3 avril au 8 novembre 2026 l’entrée est libre.

La maison conserve le bureau de l’écrivain, tourné vers la basilique, empreint de son atmosphère de travail et de souvenirs. Les jardins, étagés en terrasses, s’ouvrent largement sur l’horizon. Entrée libre

Le Département de l’Yonne présente,

Bronze de Kovider © DR Marianne Blivet