La musique traditionnelle occitane

Cité de la Voix 4 Rue de l’Hôpital Vézelay Yonne

Début : 2026-05-23 09:00:00

fin : 2026-05-24 12:00:00

2026-05-23 2026-05-24

Dans le cadre de la résidence des Mécanos avec Pascal Caumont à Vézelay, la Cité de la Voix propose de partager un certain nombre de questionnements soulevés lors de cette collaboration.

Le groupe des Mécanos élabore son prochain programme LINHA[A] avec de nouvelles contraintes, notamment celle de jouer sans aucune sonorisation dans des lieux ayant une acoustique potentiellement réverbérante. Ce changement d’environnement amène un travail de technique vocale spécifique, de modification des arrangements pour un autre équilibre et de questionnement d’un nouveau rapport au public.

Cette formation propose d’aborder ces enjeux à travers le répertoire traditionnel occitan, avec ses spécificités linguistiques et stylistiques.

Public artistes chanteurs, chefs de chœur, musiciens intervenants, enseignants désirant mieux connaître le répertoire occitan. .

Cité de la Voix 4 Rue de l’Hôpital Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 68 23 56

