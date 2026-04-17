Visite guidée à Vézelay Entre Ciel et Terre Place du Champs de Foire Vézelay

Vézelay

Visite guidée à Vézelay Entre Ciel et Terre

Place du Champs de Foire Place du Champ de Foire Vézelay Yonne

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 15:00:00

fin : 2026-05-15 16:30:00

Date(s) :

2026-05-15

Vivez une expérience immersive complète sur l’un des plus beaux sites de France de la splendeur romane de la Basilique au caractère affirmé des ruelles de Vézelay.

Le programme de votre parenthèse bourguignonne

Ascension vers la Colline Éternelle Accompagnés de votre guide conférencière, parcourez les ruelles médiévales de ce village classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Vous marcherez sur les pas des pèlerins et des rois en découvrant l’histoire fascinante de ce haut lieu de spiritualité.

La Basilique Sainte-Marie-Madeleine Pénétrez dans ce chef-d’œuvre de l’art roman. Votre guide vous dévoilera les secrets de son architecture de lumière et la symbolique de ses célèbres chapiteaux sculptés, véritables joyaux du Moyen Âge. .

Place du Champs de Foire Place du Champ de Foire Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 22 30 02

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English :

L’événement Visite guidée à Vézelay Entre Ciel et Terre Vézelay a été mis à jour le 2026-04-17 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)