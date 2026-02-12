Le C[h]œur des Vivants Cité de la Voix Vézelay
Le C[h]œur des Vivants Cité de la Voix Vézelay vendredi 15 mai 2026.
Le C[h]œur des Vivants
Cité de la Voix 4 Rue de l’Hôpital Vézelay Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 20:00:00
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
Le c[h]œur des vivants explore, à travers la musique et la voix, les chemins du deuil et de la renaissance. Entre chants méditerranéens anciens, extraits de Requiems et textures électro-acoustiques, la nouvelle création de la Compagnie Rassegna célèbre la force du chant comme élan vital et lien essentiel entre les vivants. .
Cité de la Voix 4 Rue de l’Hôpital Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 94 84 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le C[h]œur des Vivants
L’événement Le C[h]œur des Vivants Vézelay a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de Tourisme du Grand Vézelay