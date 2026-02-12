Le C[h]œur des Vivants Cité de la Voix Vézelay

Le C[h]œur des Vivants

Cité de la Voix 4 Rue de l’Hôpital Vézelay Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 20:00:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Le c[h]œur des vivants explore, à travers la musique et la voix, les chemins du deuil et de la renaissance. Entre chants méditerranéens anciens, extraits de Requiems et textures électro-acoustiques, la nouvelle création de la Compagnie Rassegna célèbre la force du chant comme élan vital et lien essentiel entre les vivants. .

Cité de la Voix 4 Rue de l’Hôpital Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 94 84 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le C[h]œur des Vivants

L’événement Le C[h]œur des Vivants Vézelay a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de Tourisme du Grand Vézelay