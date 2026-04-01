Lecture Rencontre Dédicace avec Grégory Cingal Ecrire l’Histoire Clôture de résidence d’écrivain Maison Jules-Roy Vézelay

Vézelay

Lecture Rencontre Dédicace avec Grégory Cingal Ecrire l’Histoire Clôture de résidence d’écrivain

Maison Jules-Roy Impasse du Clot du Couvent Vézelay Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 18:00:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Lecture Rencontre Dédicace avec Grégory Cingal

Ecrire l’Histoire

Clôture de résidence de l’écrivain, à la Maison Jules-Roy de Vézelay, du 7 avril au 7 mai 2026.

Grégory CINGAL

Archiviste, romancier et traducteur, auteur de deux récits autobiographiques, Ma nuit entre tes cils (2016) et Le revers de mes rêves (2017), il a également publié plusieurs recueils critiques consacrés à des écrivains engagés dans les tumultes du XXème siècle.

Projet d’écriture l’histoire d’un roman sous toutes ses facettes, Le Zéro et l’Infini d’Arthur Koestler, sous la forme d’un “roman documentaire”.

Les médiations proposées interventions sur les écrivains engagés dans leur temps, sur le lieu d’écriture et ses inspirations ; atelier d’écriture sur le récit historique.

Info le roman de Grégory Cingal Les derniers sur la liste éditions Grasset (2024) est sortie en livre de poche, en mars 2026.

En partenariat avec la Librairie L’Or des Etoiles de Vézelay, présente à la Maison Jules-Roy pour cette événement. .

Maison Jules-Roy Impasse du Clot du Couvent Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 74 09 maison-jules-roy@yonne.fr

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L’événement Lecture Rencontre Dédicace avec Grégory Cingal Ecrire l’Histoire Clôture de résidence d’écrivain Vézelay a été mis à jour le 2026-04-10 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)