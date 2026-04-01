Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Découvrir ce que disent les vestiges du passé vézelien Maison médicale Vézelay Vézelay

Découvrir ce que disent les vestiges du passé vézelien Maison médicale Vézelay Vézelay samedi 18 avril 2026.

Lieu : Maison médicale Vézelay

Adresse : D951

Ville : 89450 Vézelay

Département : Yonne

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Vézelay

Découvrir ce que disent les vestiges du passé vézelien

Maison médicale Vézelay D951 Vézelay Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:30:00
fin : 2026-04-18 16:00:00

Date(s) :
2026-04-18

L’association Petite faune de Vézelay propose une sortie exceptionnelle Découvrir ce que disent les vestiges du passé vézelien avec Agnes Rousseau Deslandes, archéologue   .

Maison médicale Vézelay D951 Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 75 42 99 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Découvrir ce que disent les vestiges du passé vézelien

L’événement Découvrir ce que disent les vestiges du passé vézelien Vézelay a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

À voir aussi à Vézelay (Yonne)