Découvrir ce que disent les vestiges du passé vézelien Maison médicale Vézelay Vézelay
Découvrir ce que disent les vestiges du passé vézelien Maison médicale Vézelay Vézelay samedi 18 avril 2026.
Vézelay
Découvrir ce que disent les vestiges du passé vézelien
Maison médicale Vézelay D951 Vézelay Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:30:00
fin : 2026-04-18 16:00:00
Date(s) :
2026-04-18
L’association Petite faune de Vézelay propose une sortie exceptionnelle Découvrir ce que disent les vestiges du passé vézelien avec Agnes Rousseau Deslandes, archéologue .
Maison médicale Vézelay D951 Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 75 42 99
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English : Découvrir ce que disent les vestiges du passé vézelien
L’événement Découvrir ce que disent les vestiges du passé vézelien Vézelay a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
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