Découvrir ce que disent les vestiges du passé vézelien Maison médicale Vézelay Vézelay

Vézelay

Découvrir ce que disent les vestiges du passé vézelien

Maison médicale Vézelay D951 Vézelay Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:30:00

fin : 2026-04-18 16:00:00

Date(s) :

2026-04-18

L’association Petite faune de Vézelay propose une sortie exceptionnelle Découvrir ce que disent les vestiges du passé vézelien avec Agnes Rousseau Deslandes, archéologue .

Maison médicale Vézelay D951 Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 75 42 99

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English : Découvrir ce que disent les vestiges du passé vézelien

L’événement Découvrir ce que disent les vestiges du passé vézelien Vézelay a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme du Grand Vézelay