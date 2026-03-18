Fréquence Grenouille Partez à la découverte des batraciens & amphibiens de Sermizelles, le vendredi 24 avril Sermizelles Vézelay

Fréquence Grenouille Partez à la découverte des batraciens & amphibiens de Sermizelles, le vendredi 24 avril

Sermizelles Salle communale Robert Guy Vézelay Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 20:00:00

fin : 2026-04-24 22:30:00

Date(s) :

2026-04-24

Fréquence Grenouille Partez à la découverte des batraciens & amphibiens de Sermizelles, le vendredi 24 avril

Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Intercommunale du Grand Site de Vézelay, une conférence en salle, animée par un spécialiste de la SHNA-OFAB, sur les grenouilles, crapauds, salamandres et tritons de Bourgogne, et plus particulièrement du Vézelien, secteur qui accueille à lui seul l’essentiel de nos espèces régionales, permettra au grand public de découvrir ces animaux particulièrement menacés et encore souvent méconnus.

Cette présentation sera suivie d’une sortie sur le terrain, à la découverte de l’un des plus importants site de pontes de la Grenouille agile de France, du mal-aimé Crapaud commun, de l’emblématique Salamandre, et du chant du discret et rare crapaud persillé , ce qui permettra aux participants de prendre connaissance des menaces qui pèsent sur les milieux humides et aquatiques de notre territoire, véritables richesses écologiques.

En partenriat avec la SHNA-OFAB

Rendez-vous le 24 avril 2026 salle communale Robert Guy à Sermizelles de 20h00 à 22h30.

Type d’animation conférence et sortie nocturne

Gratuit

Kilomètres estimés de la balade 2 km

Sans réservation

Plus d’information au 03 86 78 79 57 ou par mail contact@parcdumorvan.org .

Sermizelles Salle communale Robert Guy Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 57 contact@parcdumorvan.org

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English : Fréquence Grenouille Partez à la découverte des batraciens & amphibiens de Sermizelles, le vendredi 24 avril

L’événement Fréquence Grenouille Partez à la découverte des batraciens & amphibiens de Sermizelles, le vendredi 24 avril Vézelay a été mis à jour le 2026-03-18 par Maison du Tourisme PNRM