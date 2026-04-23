Vézelay

L’Ascension en musique Piano et quatuor à cordes/Schumann

Salle du Clos Vézelay Yonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 18:00:00

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

L’ascension en musique propose son troisième festival de musique de chambre du 14 au 17 mai

Quatuor à cordes et piano Robert Schumann, Quintette op.44

Thibaut Maudry, Florian Perret, Violons

Issey Nadaud, Alto

Alexis Derouin, Violoncelle

Jean-Phillipe Fonsalas, Piano

La composition du Quintette lui fait passer des nuits blanches: lorsque Schumann, en très peu de temps, achève en 1842 le Quintette pour piano et cordes, il est physiquement et mentalement à bout de forces. L’œuvre cependant ne laisse rien paraître des efforts du compositeur, bien au contraire. Selon Clara Schumann, cette nouvelle œuvre est pleine de vigueur et de fraîcheur et aussi des plus brillantes et impressionnantes . Même Wagner se joint à l’approbation générale. L’opus 44 se range ainsi rapidement au rang des compositions les plus populaires de Schumann et constitue aujourd’hui encore un joyau de la littérature de musique de chambre.

Si le Quintette rappelle en partie un concerto pour piano avec orchestre dans les dimensions d’un quatuor à cordes, c’est qu’il était destiné au répertoire de Clara. L’œuvre est d’ailleurs aussi dédiée à la pianiste virtuose.

En co-production avec l’association Musique et Montagne. Soutenu par la municipalité de Vézelay.

Le concert sera suivi d’un buvette .

Salle du Clos Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : L’Ascension en musique Piano et quatuor à cordes/Schumann

L’événement L’Ascension en musique Piano et quatuor à cordes/Schumann Vézelay a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme du Grand Vézelay