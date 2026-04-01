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Le pouvoir transformateur des symboles place guillon Vézelay

Le pouvoir transformateur des symboles place guillon Vézelay mercredi 22 avril 2026.

Lieu : place guillon

Adresse : La maison du Visiteur

Ville : 89450 Vézelay

Département : Yonne

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : jeudi 23 avril 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : Tarif de base plein tarif Tarif de base

Vézelay

Le pouvoir transformateur des symboles

place guillon La maison du Visiteur Vézelay Yonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 09:30:00
fin : 2026-10-25 17:30:00

Date(s) :
2026-04-22 2026-05-15 2026-07-17 2026-10-24 2026-12-05

Ce séminaire de deux jours s’adresse aux personnes qui désirent découvrir ou approfondir la lecture symbolique des chapiteaux de la basilique de Vézelay. Une demi-douzaine de chapiteaux seront ainsi observés, décryptés, tout en laissant place à l’interprétation de chacun.
Animé par Hélène Ramin et Christopher Kelly, guides du patrimoine de la Maison du Visiteur, le séminaire sera rythmé par des séances de 1 h 30 à 2 h.   .

place guillon La maison du Visiteur Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Le pouvoir transformateur des symboles

L’événement Le pouvoir transformateur des symboles Vézelay a été mis à jour le 2026-04-16 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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