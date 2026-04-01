Le pouvoir transformateur des symboles place guillon Vézelay

Vézelay

Le pouvoir transformateur des symboles

place guillon La maison du Visiteur Vézelay Yonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 09:30:00

fin : 2026-10-25 17:30:00

Date(s) :

2026-04-22 2026-05-15 2026-07-17 2026-10-24 2026-12-05

Ce séminaire de deux jours s’adresse aux personnes qui désirent découvrir ou approfondir la lecture symbolique des chapiteaux de la basilique de Vézelay. Une demi-douzaine de chapiteaux seront ainsi observés, décryptés, tout en laissant place à l’interprétation de chacun.

Animé par Hélène Ramin et Christopher Kelly, guides du patrimoine de la Maison du Visiteur, le séminaire sera rythmé par des séances de 1 h 30 à 2 h. .

place guillon La maison du Visiteur Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Le pouvoir transformateur des symboles

L’événement Le pouvoir transformateur des symboles Vézelay a été mis à jour le 2026-04-16 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)