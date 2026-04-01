Le pouvoir transformateur des symboles place guillon Vézelay
Le pouvoir transformateur des symboles place guillon Vézelay mercredi 22 avril 2026.
Vézelay
Le pouvoir transformateur des symboles
place guillon La maison du Visiteur Vézelay Yonne
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 09:30:00
fin : 2026-10-25 17:30:00
Date(s) :
2026-04-22 2026-05-15 2026-07-17 2026-10-24 2026-12-05
Ce séminaire de deux jours s’adresse aux personnes qui désirent découvrir ou approfondir la lecture symbolique des chapiteaux de la basilique de Vézelay. Une demi-douzaine de chapiteaux seront ainsi observés, décryptés, tout en laissant place à l’interprétation de chacun.
Animé par Hélène Ramin et Christopher Kelly, guides du patrimoine de la Maison du Visiteur, le séminaire sera rythmé par des séances de 1 h 30 à 2 h. .
place guillon La maison du Visiteur Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le pouvoir transformateur des symboles
L’événement Le pouvoir transformateur des symboles Vézelay a été mis à jour le 2026-04-16 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Vézelay (Yonne)
- Fréquence Grenouille Partez à la découverte des batraciens & amphibiens de Sermizelles, le vendredi 24 avril Sermizelles Vézelay 24 avril 2026
- Bien Timbrées ! Cité de la Voix Vézelay 25 avril 2026
- Lecture Rencontre Dédicace avec Grégory Cingal Ecrire l’Histoire Clôture de résidence d’écrivain Maison Jules-Roy Vézelay 30 avril 2026
- Saint-Jacques à vélo via Vézelay V56 Vézelay Varzy Vézelay Yonne 1 mai 2026
- Tour de Vézelay Vézelay Yonne 1 mai 2026