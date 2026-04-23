Festival l’Ascension en musique répétition publique 12 route de l’étang Vézelay

Vézelay

Festival l’Ascension en musique répétition publique

12 route de l’étang 12 Route de l’Étang Vézelay Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

3ème festival de musique de chambre Répétition publique

Schumann, Quintette avec Piano Op44

Jean-Philippe Fonsalas, PIANO

Quatuor Bilitis

Des répétitions publiques à entrée libre sont organisées pour permettre au public de découvrir la préparation des musicien.ne.s en amont du concert, afin d’en apprendre davantage sur les œuvres et sur le processus de répétition, de manière détendue et informelle. .

12 route de l’étang 12 Route de l’Étang Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Festival l’Ascension en musique répétition publique

L’événement Festival l’Ascension en musique répétition publique Vézelay a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme du Grand Vézelay