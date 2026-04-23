Festival l’Ascension en musique répétition publique 12 route de l’étang Vézelay
Festival l’Ascension en musique répétition publique 12 route de l’étang Vézelay jeudi 14 mai 2026.
Vézelay
Festival l’Ascension en musique répétition publique
12 route de l’étang 12 Route de l’Étang Vézelay Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
3ème festival de musique de chambre Répétition publique
Schumann, Quintette avec Piano Op44
Jean-Philippe Fonsalas, PIANO
Quatuor Bilitis
Des répétitions publiques à entrée libre sont organisées pour permettre au public de découvrir la préparation des musicien.ne.s en amont du concert, afin d’en apprendre davantage sur les œuvres et sur le processus de répétition, de manière détendue et informelle. .
12 route de l’étang 12 Route de l’Étang Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival l’Ascension en musique répétition publique
L’événement Festival l’Ascension en musique répétition publique Vézelay a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
À voir aussi à Vézelay (Yonne)
- Lecture Rencontre Dédicace avec Grégory Cingal Ecrire l’Histoire Clôture de résidence d’écrivain Maison Jules-Roy Vézelay 30 avril 2026
- Saint-Jacques à vélo via Vézelay V56 Vézelay Varzy Vézelay Yonne 1 mai 2026
- Tour de Vézelay Vézelay Yonne 1 mai 2026
- V56 Saint-Jacques à vélo Vézelay Yonne 1 mai 2026
- GNOSES ET GNOSTICISME Vézelay 1 mai 2026