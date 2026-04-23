Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Festival l’Ascension en musique répétition publique 12 route de l’étang Vézelay

Festival l’Ascension en musique répétition publique 12 route de l’étang Vézelay jeudi 14 mai 2026.

Lieu : 12 route de l'étang

Adresse : 12 Route de l'Étang

Ville : 89450 Vézelay

Département : Yonne

Début : jeudi 14 mai 2026

Fin : jeudi 14 mai 2026

Tarif :

Vézelay

Festival l’Ascension en musique répétition publique

12 route de l’étang 12 Route de l’Étang Vézelay Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14
fin : 2026-05-14

Date(s) :
2026-05-14

3ème festival de musique de chambre Répétition publique

Schumann, Quintette avec Piano Op44
Jean-Philippe Fonsalas, PIANO
Quatuor Bilitis

Des répétitions publiques à entrée libre sont organisées pour permettre au public de découvrir la préparation des musicien.ne.s en amont du concert, afin d’en apprendre davantage sur les œuvres et sur le processus de répétition, de manière détendue et informelle.   .

12 route de l’étang 12 Route de l’Étang Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival l’Ascension en musique répétition publique

L’événement Festival l’Ascension en musique répétition publique Vézelay a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

À voir aussi à Vézelay (Yonne)