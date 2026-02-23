Exposition Salle Gothique Vézelay

Exposition

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Début : 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-17 18:30:00

2026-05-09

LES 4’ARTS animent la Salle Gothique de Vézelay !

L’exposition dans la sublime Salle Gothique de la rue Saint Pierre est l’occasion pour nos artistes de présenter un aperçu de la diversité de leurs talents. Le public pourra admirer leurs nouvelles œuvres, tant peintures que sculptures.

Les 16 artistes présents vous invitent à les rejoindre lors du vernissage qui se tiendra le samedi 9 mai 2026 à 11h30. .

Salle Gothique Rue Saint-Pierre Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

