Y’a de la Voix Cité de la Voix Vézelay

Y’a de la Voix

Cité de la Voix 4 Rue de l’Hôpital Vézelay Yonne

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

CONCERT DE RESTITUTION DES ATELIERS DE CRÉATION DU CONSERVATOIRE D’AUXERRE

Y’a de la voix est un projet de création de chansons de langue française, de la page blanche jusqu’à la scène proposé par le Conservatoire à rayonnement départemental de l’Auxerrois qui donne l’opportunité à des amateurs entre 13 et 55 ans d’expérimenter l’écriture et l’interprétation d’une chanson sur scène.

Ils sont accompagnés dans cette aventure par les artistes enseignants du Conservatoire Mélody Sivasleian (chant jazz musiques actuelles), Victor Aubert (basse et atelier musiques actuelles), Stefano Genovese (pianiste et compositeur) et Gérald Lelièvre (auteur compositeur interprète).

Un atelier de musiques actuelles du Conservatoire est spécialement dédié à ce projet afin de permettre aux élèves musiciens d’expérimenter eux aussi l’interprétation et l’arrangement de chansons de création en accompagnant musicalement le projet.

Chaque année, l’édition est parrainée par un artiste reconnue pour cette huitième édition, c’est Raphaële Lannadère qui accompagnera les artistes en herbe tout au long de leur démarche lors des ateliers d’écriture et de travail scénique. .

Cité de la Voix 4 Rue de l’Hôpital Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 94 84 30

