Balade nature Les orchidées sauvages de Vézelay Vézelay

Samedi 23 mai À l’occasion de la Fête de la Nature, arpentons le magnifique village de Vézelay à la découverte des Orchidées sauvages et des plantes méconnues qui poussent dans ses rues.
En compagnie d’Emmy Planquais, botaniste, apprenons-en davantage sur la flore des pelouses calcaires et les inventaires botaniques réalisés dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Intercommunale du Grand Site de Vézelay.
Rendez-vous à 13h30, animation de 14h à 16h30
Conseillé à partir de 12 ans
Gratuit
Prévoir des chaussures et des vêtements adaptés, ainsi que de l’eau.
Réservation obligatoire auprès de l’association La Petite Faune de Vézelay
☎️ 06 07 75 42 99
lapetitefaunedevezelay@gmail.com
Une animation proposée en partenariat avec l’association La Petite Faune de Vézelay et le Conservatoire botanique national de Bourgogne-Franche-Comté. .
Vézelay Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 75 42 99 lapetitefaunedevezelay@gmail.com
English :
