Balade nature Les orchidées sauvages de Vézelay Vézelay

Samedi 23 mai À l’occasion de la Fête de la Nature, arpentons le magnifique village de Vézelay à la découverte des Orchidées sauvages et des plantes méconnues qui poussent dans ses rues.

En compagnie d’Emmy Planquais, botaniste, apprenons-en davantage sur la flore des pelouses calcaires et les inventaires botaniques réalisés dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Intercommunale du Grand Site de Vézelay.

Rendez-vous à 13h30, animation de 14h à 16h30

Conseillé à partir de 12 ans

Prévoir des chaussures et des vêtements adaptés, ainsi que de l’eau.

Réservation obligatoire auprès de l’association La Petite Faune de Vézelay

☎️ 06 07 75 42 99

lapetitefaunedevezelay@gmail.com

Une animation proposée en partenariat avec l’association La Petite Faune de Vézelay et le Conservatoire botanique national de Bourgogne-Franche-Comté. .

