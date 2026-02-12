De l’ Altaï à Rila Cité de la voix Vézelay

De l’ Altaï à Rila

Cité de la voix 4 Rue de l’Hôpital Vézelay Yonne

Début : 2026-06-05 20:00:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

SORTIE DE RÉSIDENCE

Des steppes mongoles aux montagnes bulgares, sept voix unissent deux traditions millénaires le chant diphonique mongol et la polyphonie bulgare. Sous la direction de Milena Jeliazkova et Johanni Curtet, De L’Altaï à Rila fait dialoguer timbres, langues et spiritualités dans une même célébration de la nature. Une rencontre rare entre deux mondes vocaux, aussi lointains que profondément liés. .

Cité de la voix 4 Rue de l’Hôpital Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 94 84 30

