Exposition d’estampe élèves de l’école de Soucy Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens

Sens

Exposition d’estampe élèves de l’école de Soucy

Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-09

Dans le cadre du Contrat Local d’Éducation Artistique (CLEA), les élèves de l’école de Soucy ont pu s’essayer à l’estampe avec l’atelier de gravure Moyson. Leur travail sera mis en valeur lors d’une exposition au sein de la médiathèque Jean-Christophe Rufin. Venez découvrir nos futurs artistes en herbe. .

Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 72 80 mediatheque@mairie-sens.fr

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English : Exposition d’estampe élèves de l’école de Soucy

L’événement Exposition d’estampe élèves de l’école de Soucy Sens a été mis à jour le 2026-05-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)