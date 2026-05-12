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Exposition d’estampe élèves de l’école de Soucy Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens

Exposition d’estampe élèves de l’école de Soucy Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens mardi 9 juin 2026.

Lieu : Médiathèque Jean-Christophe Rufin

Adresse : 7 Rue René Binet

Ville : 89100 Sens

Département : Yonne

Début : mardi 9 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif : Gratuit Gratuit

Sens

Exposition d’estampe élèves de l’école de Soucy

Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-09

Dans le cadre du Contrat Local d’Éducation Artistique (CLEA), les élèves de l’école de Soucy ont pu s’essayer à l’estampe avec l’atelier de gravure Moyson. Leur travail sera mis en valeur lors d’une exposition au sein de la médiathèque Jean-Christophe Rufin. Venez découvrir nos futurs artistes en herbe.   .

Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 72 80  mediatheque@mairie-sens.fr

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English : Exposition d’estampe élèves de l’école de Soucy

L’événement Exposition d’estampe élèves de l’école de Soucy Sens a été mis à jour le 2026-05-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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