Conférence « La restauration d’Epona », Musée de Sens, Sens

Conférence « La restauration d’Epona » Samedi 13 juin, 11h00 Musée de Sens Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:30:00+02:00

Présentée par Floriane Hélias conservatrice-restauratrice à ARC-Nucléart, cette conférence vous invite à plonger au cœur de la statue d’Epona (Saint-Valérien) et de son histoire. À travers cet exemple remarquable, vous découvrirez les enjeux et les méthodes de la conservation-restauration des bois archéologiques gorgés d’eau.

Après un retour sur les circonstances de sa découverte et sur l’intérêt exceptionnel de cette œuvre, la conférence mettra en lumière les spécificités et les défis liés à la préservation de ce matériau fragile, ainsi que les solutions mises en œuvre pour assurer sa pérennité. Elle sera également l’occasion de présenter les dernières informations issues des études récentes menées sur cette œuvre.

Musée de Sens 135 rue des déportés et de la résistance, 89100 Sens, France Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33386644622 https://musee-sens.fr Les collections pré- et protohistoriques sont enrichies régulièrement par des fouilles de sauvetage. Les découvertes sont majeures et variées, depuis la maison danubienne de Charmoy jusqu’aux structures funéraires monumentales de Passy. À signaler : le trésor de Villethierry composé de 847 bijoux de l’âge du Bronze. Gare de Sens à 17 min à pied du Musée de Sens.

Présentée par Floriane Hélias conservatrice-restauratrice à ARC-Nucléart, cette conférence vous invite à plonger au cœur de la statue d’Epona (Saint-Valérien) et de son histoire. À travers cet vous …

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