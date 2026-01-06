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Le Blues de Lisette Médiathèque la Ruche Sens

Le Blues de Lisette Médiathèque la Ruche Sens samedi 13 juin 2026.

Lieu : Médiathèque la Ruche

Adresse : 5 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny

Ville : 89100 Sens

Département : Yonne

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Sens

Le Blues de Lisette

Médiathèque la Ruche 5 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:30:00
fin : 2026-06-13 11:30:00

Date(s) :
2026-06-13

Un Conte illustré et musical sur le thème des abeilles et de la nature dès 1 an.   .

Médiathèque la Ruche 5 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 88 13  mediathequelaruche@mairie-sens.fr

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English : Le Blues de Lisette

L’événement Le Blues de Lisette Sens a été mis à jour le 2026-05-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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