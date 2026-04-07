Représentation classes de théâtre Rue Saint-Pierre le Vif Sens
Représentation classes de théâtre Rue Saint-Pierre le Vif Sens lundi 8 juin 2026.
Sens
Représentation classes de théâtre
Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-08 18:00:00
fin : 2026-06-08
Date(s) :
2026-06-08
Représentation publique des classes de théâtre du conservatoire du Grand Sénonais, parcours découverte 1 et initiation.
Entrée libre dans la limite des places disponibles. .
Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 96 45 00
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English : Représentation classes de théâtre
L’événement Représentation classes de théâtre Sens a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Sens et Sénonais
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