Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Une nuit au village de … Thiercelieux Médiathèque La Ruche Sens

Une nuit au village de … Thiercelieux Médiathèque La Ruche Sens

Une nuit au village de … Thiercelieux Médiathèque La Ruche Sens samedi 27 juin 2026.

Lieu : Médiathèque La Ruche

Adresse : 7 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny

Ville : 89100 Sens

Département : Yonne

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Sens

Une nuit au village de … Thiercelieux

Médiathèque La Ruche 7 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 16:00:00
fin : 2026-06-27 19:00:00

Date(s) :
2026-06-27

Soirée Loup-Garou gare à la pleine lune !   .

Médiathèque La Ruche 7 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 88 13  mediathequelaruche@mairie-sens.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Une nuit au village de … Thiercelieux

L’événement Une nuit au village de … Thiercelieux Sens a été mis à jour le 2026-05-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

À voir aussi à Sens (Yonne)