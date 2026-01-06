Une nuit au village de … Thiercelieux Médiathèque La Ruche Sens

Sens

Une nuit au village de … Thiercelieux

Médiathèque La Ruche 7 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 16:00:00

fin : 2026-06-27 19:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Soirée Loup-Garou gare à la pleine lune ! .

Médiathèque La Ruche 7 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 88 13 mediathequelaruche@mairie-sens.fr

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English : Une nuit au village de … Thiercelieux

L’événement Une nuit au village de … Thiercelieux Sens a été mis à jour le 2026-05-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)