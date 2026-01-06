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Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens

Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens samedi 13 juin 2026.

Lieu : Médiathèque Jean-Christophe Rufin

Adresse : 7 Rue René Binet

Ville : 89100 Sens

Département : Yonne

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Sens

Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 12:00:00

Date(s) :
2026-06-13

Venez partager autour d’un café vos coups de coeur culturels. Venue de Pauline Darley.   .

Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 72 80  mediatheque@mairie-sens.fr

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