Journées européennes de l’archéologie Musée de Sens Sens

Sens

Journées européennes de l’archéologie

Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

Dans le cadre des Journées européennes de l’archéologie, le musée de Sens célèbrera le retour de la statuette d’Epona au sein de ses collections. Conférence et visites des collections archéologiques vous seront proposées pour l’occasion. Plus d’informations sur le site internet du musée de Sens. .

Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 64 46 22

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English : Journées européennes de l’archéologie

L’événement Journées européennes de l’archéologie Sens a été mis à jour le 2026-05-15 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)