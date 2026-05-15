Journées européennes de l’archéologie Musée de Sens Sens
Journées européennes de l’archéologie Musée de Sens Sens samedi 13 juin 2026.
Sens
Journées européennes de l’archéologie
Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13 2026-06-14
Dans le cadre des Journées européennes de l’archéologie, le musée de Sens célèbrera le retour de la statuette d’Epona au sein de ses collections. Conférence et visites des collections archéologiques vous seront proposées pour l’occasion. Plus d’informations sur le site internet du musée de Sens. .
Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 64 46 22
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées européennes de l’archéologie
L’événement Journées européennes de l’archéologie Sens a été mis à jour le 2026-05-15 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Sens (Yonne)
- Balade méditative et atelier d’écriture Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens 20 mai 2026
- Moteur … on chante ! Théâtre Sens 22 mai 2026
- Come Bach Théâtre municipal Sens 23 mai 2026
- Atelier BD Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens 23 mai 2026
- Concert de Penny Lies, Musée de Sens, Sens 23 mai 2026