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Journées européennes de l’archéologie Musée de Sens Sens

Journées européennes de l’archéologie Musée de Sens Sens samedi 13 juin 2026.

Lieu : Musée de Sens

Adresse : 135 Rue Déportés et de la Résistance

Ville : 89100 Sens

Département : Yonne

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Sens

Journées européennes de l’archéologie

Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :
2026-06-13 2026-06-14

Dans le cadre des Journées européennes de l’archéologie, le musée de Sens célèbrera le retour de la statuette d’Epona au sein de ses collections. Conférence et visites des collections archéologiques vous seront proposées pour l’occasion. Plus d’informations sur le site internet du musée de Sens.   .

Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 64 46 22 

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English : Journées européennes de l’archéologie

L’événement Journées européennes de l’archéologie Sens a été mis à jour le 2026-05-15 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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