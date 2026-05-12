Festival du Palais Les Synodales Carmen Sens
Festival du Palais Les Synodales Carmen Sens dimanche 28 juin 2026.
Sens
Festival du Palais Les Synodales Carmen
Cour du Palais synodal Sens Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 22:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Représentation Carmen une relecture contemporaine et vibrante
Place à la danse en partenariat avec l’association Synodales, Carmen, revisité par le Ballet Julien Lestel, offre une vision résolument moderne du célèbre opéra de Georges Bizet. Transposée dans un univers urbain, cette adaptation explore avec intensité les thèmes de la liberté, du désir et de l’émancipation. La chorégraphie, à la fois fluide et puissante, s’inscrit dans une scénographie épurée, sublimée par un travail lumineux architectural.
Représentation gratuite d’environ 1h10 Placement et entrée libre. .
Cour du Palais synodal Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 95 67 00
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English : Festival du Palais Les Synodales Carmen
L’événement Festival du Palais Les Synodales Carmen Sens a été mis à jour le 2026-05-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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