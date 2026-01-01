Histoires arc-en-ciel Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens

Histoires arc-en-ciel

Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens Yonne

Début : 2026-01-10 11:00:00

fin : 2026-01-10 12:00:00

2026-01-10

Lectures destinées aux tout-petits (2-5 ans). Cette animation est proposée par l’association Lire et faire lire les adhérents échangent un moment de lecture avec les enfants pour leur faire découvrir des albums originaux. .

Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 72 80 mediatheque@mairie-sens.fr

