Sens

Fitness sur les quais

Quai Jean Moulin Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 11:00:00

fin : 2026-07-05 12:00:00

Date(s) :

2026-06-21 2026-06-24 2026-06-28 2026-07-01 2026-07-05 2026-07-08 2026-07-12 2026-07-15 2026-07-19 2026-07-22 2026-07-26 2026-07-29 2026-08-02 2026-08-05 2026-08-09 2026-08-12 2026-08-16 2026-08-19 2026-08-23 2026-08-26

Le fitness dans toute sa splendeur !

Le fitness englobe une multitude d’activités physiques, toutes conçues pour améliorer la force, l’endurance, la souplesse et la santé cardiovasculaire.

De la musculation au yoga en passant par le pilate, le CrossFit et bien plus encore, le fitness offre une variété d’options qui peuvent s’adapter à tous les niveaux de forme physique.

Que vous soyez débutant ou athlète confirmé, les séances sont modulables. Des exercices adaptés à chaque niveau, permettant à chacun de progresser à son rythme sont proposés.

Julien vous encadre efficacement et réveille en douceur vos muscles oubliés !

Ces activités sont proposées tous les mercredis et tous les dimanches sur les nouveaux quais Esplanade Simone et Antoine Veil. pas d’activités proposées les jours fériés, ni le 21 juin

Prévoir une tenue adaptée et une gourde à partir de 16 ans

Sur inscription

Certaines dates sont susceptibles d’être annulées en fonction des conditions météorologiques et en cas de fortes chaleurs. .

Quai Jean Moulin Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Fitness sur les quais

L’événement Fitness sur les quais Sens a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Sens et Sénonais