Représentation classes de théâtre Théâtre municipal Sens

Sens

Représentation classes de théâtre

Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 19:00:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Représentation publique des classes de théâtre du conservatoire du Grand Sénonais, parcours découverte 2, cycle de formation et atelier adultes.

Entrée libre dans la limite des places disponibles. .

Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 96 45 00

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English : Représentation classes de théâtre

L’événement Représentation classes de théâtre Sens a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Sens et Sénonais