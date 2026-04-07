Représentation classes de théâtre Théâtre municipal Sens
Représentation classes de théâtre Théâtre municipal Sens mercredi 24 juin 2026.
Sens
Représentation classes de théâtre
Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 19:00:00
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Représentation publique des classes de théâtre du conservatoire du Grand Sénonais, parcours découverte 2, cycle de formation et atelier adultes.
Entrée libre dans la limite des places disponibles. .
Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 96 45 00
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English : Représentation classes de théâtre
L’événement Représentation classes de théâtre Sens a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Sens et Sénonais
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