Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Représentation classes de théâtre Théâtre municipal Sens

Représentation classes de théâtre Théâtre municipal Sens mercredi 24 juin 2026.

Lieu : Théâtre municipal

Adresse : 21 Boulevard des Garibaldi

Ville : 89100 Sens

Département : Yonne

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Sens

Représentation classes de théâtre

Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 19:00:00
fin : 2026-06-24

Date(s) :
2026-06-24

Représentation publique des classes de théâtre du conservatoire du Grand Sénonais, parcours découverte 2, cycle de formation et atelier adultes.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.   .

Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 96 45 00 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Représentation classes de théâtre

L’événement Représentation classes de théâtre Sens a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Sens et Sénonais

À voir aussi à Sens (Yonne)