Sens

Festival du Palais Les Synodales Garde Républicaine

Cour du Palais synodal Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-22 20:30:00

fin : 2026-06-22

Date(s) :

2026-06-22

Représentation Garde Républicaine Entre prestige et modernité

Le festival se poursuit avec un événement exceptionnel la venue de l’orchestre de la Garde républicaine. Forte de ses récentes prestations marquantes, notamment lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024 ou encore lors de Miss France 2025, la prestigieuse formation musicale investit Sens pour un concert unique. Sous la direction du commandant Frédéric Foulquier, les musiciens proposent un programme où se rencontrent tradition républicaine et ouverture contemporaine, illustrant toute la richesse et la polyvalence de cet ensemble emblématique.

Représentation gratuite d’environ 2h Placement et entrée libre. .

Cour du Palais synodal Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 95 67 00

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English : Festival du Palais Les Synodales Garde Républicaine

L’événement Festival du Palais Les Synodales Garde Républicaine Sens a été mis à jour le 2026-05-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)