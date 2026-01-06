Apéro concerts Parc du Moulin à Tan Sens

Sens

Apéro concerts

Parc du Moulin à Tan 28 Chemin de Babie Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 18:30:00

fin : 2026-07-01 20:45:00

Date(s) :

2026-06-24 2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Venez profiter d’une atmosphère festive et musicale dans un cadre verdoyant et convivial. Apportez votre pique-nique et partagez un moment de détente et de bonne humeur en écoutant les talents locaux qui se produiront sur scène.

Programme

– 24 juin Rootskality

– 1er juillet R2Swing

– 8 juillet De Vous à Nous

– 15 juillet Anna Song

– 22 juillet L’Hermione

– 29 juillet Marie Rodet

– 5 août Zikréole

– 12 août Richard Delmas

– 19 août DJ Toby

– 26 août You and Me .

Parc du Moulin à Tan 28 Chemin de Babie Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 95 67 00

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English : Apéro concerts

L’événement Apéro concerts Sens a été mis à jour le 2026-05-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)