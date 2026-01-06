Apéro concerts Parc du Moulin à Tan Sens
Apéro concerts Parc du Moulin à Tan Sens mercredi 24 juin 2026.
Sens
Apéro concerts
Parc du Moulin à Tan 28 Chemin de Babie Sens Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 18:30:00
fin : 2026-07-01 20:45:00
Date(s) :
2026-06-24 2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Venez profiter d’une atmosphère festive et musicale dans un cadre verdoyant et convivial. Apportez votre pique-nique et partagez un moment de détente et de bonne humeur en écoutant les talents locaux qui se produiront sur scène.
Programme
– 24 juin Rootskality
– 1er juillet R2Swing
– 8 juillet De Vous à Nous
– 15 juillet Anna Song
– 22 juillet L’Hermione
– 29 juillet Marie Rodet
– 5 août Zikréole
– 12 août Richard Delmas
– 19 août DJ Toby
– 26 août You and Me .
Parc du Moulin à Tan 28 Chemin de Babie Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 95 67 00
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English : Apéro concerts
L’événement Apéro concerts Sens a été mis à jour le 2026-05-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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