Garçon, la note ! Sens

Garçon, la note !

Divers lieux dans le Sénonais Sens Yonne

Tarif : – –

2026-07-02

Début : 2026-07-02

fin : 2026-08-31

2026-07-02

2026-07-02

Ce festival de musique, basé sur le principe une date, un lieu, un groupe , est devenu le chouchou de nos étés depuis 2011. Entrez vite, c’est toujours ouvert ! .

Divers lieux dans le Sénonais Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 65 19 49

