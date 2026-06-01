Yoga au Moulin à Tan Parc du Moulin à Tan Sens mardi 23 juin 2026.

Sens

Yoga au Moulin à Tan

Parc du Moulin à Tan 28 Chemin de Babie Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 16:00:00

fin : 2026-08-18 17:00:00

Date(s) :

2026-06-23 2026-06-30 2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Un moment suspendu dans l’écrin de verdure du Moulin à Tan…

Le yoga est une pratique millénaire qui combine des postures physiques, des techniques de respiration et de la méditation pour favoriser le bien-être physique, mental et spirituel. Il existe de nombreux styles de yoga, chacun ayant ses propres caractéristiques et bienfaits.

Les bienfaits du Yoga ne sont plus à prouver, réduction du stress, amélioration de la flexibilité et renforcement de la concentration sont à portée de main !

Coralie vous guidera à travers différents styles de yoga, du Vinyasa tonique au Yin Yoga relaxant, pour un voyage intérieur

accessible à tous !

Ces activités sont proposées les mardis entre juin et août au parc du Moulin à Tan pas d’activités proposées les jours fériés, ni le 21 juin

À partir de 16 ans

Prévoir un tapis de yoga, une gourde d’eau et une tenue confortable

Sur inscription

Certaines dates sont susceptibles d’être annulées en fonction des conditions météorologiques et en cas de fortes chaleurs. .

Parc du Moulin à Tan 28 Chemin de Babie Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Yoga au Moulin à Tan

L’événement Yoga au Moulin à Tan Sens a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Sens et Sénonais