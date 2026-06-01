Yoga au Moulin à Tan Parc du Moulin à Tan Sens
Yoga au Moulin à Tan Parc du Moulin à Tan Sens mardi 23 juin 2026.
Sens
Yoga au Moulin à Tan
Parc du Moulin à Tan 28 Chemin de Babie Sens Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 16:00:00
fin : 2026-08-18 17:00:00
Date(s) :
2026-06-23 2026-06-30 2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Un moment suspendu dans l’écrin de verdure du Moulin à Tan…
Le yoga est une pratique millénaire qui combine des postures physiques, des techniques de respiration et de la méditation pour favoriser le bien-être physique, mental et spirituel. Il existe de nombreux styles de yoga, chacun ayant ses propres caractéristiques et bienfaits.
Les bienfaits du Yoga ne sont plus à prouver, réduction du stress, amélioration de la flexibilité et renforcement de la concentration sont à portée de main !
Coralie vous guidera à travers différents styles de yoga, du Vinyasa tonique au Yin Yoga relaxant, pour un voyage intérieur
accessible à tous !
Ces activités sont proposées les mardis entre juin et août au parc du Moulin à Tan pas d’activités proposées les jours fériés, ni le 21 juin
À partir de 16 ans
Prévoir un tapis de yoga, une gourde d’eau et une tenue confortable
Sur inscription
Certaines dates sont susceptibles d’être annulées en fonction des conditions météorologiques et en cas de fortes chaleurs. .
Parc du Moulin à Tan 28 Chemin de Babie Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Yoga au Moulin à Tan
L’événement Yoga au Moulin à Tan Sens a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Sens et Sénonais
À voir aussi à Sens (Yonne)
- Festival du Palais Les Synodales Garde Républicaine Sens 22 juin 2026
- Le temps des histoires Médiathèque La Ruche Sens 24 juin 2026
- Apéro concerts Parc du Moulin à Tan Sens 24 juin 2026
- Représentation classes de théâtre Théâtre municipal Sens 24 juin 2026
- Garçon, la note ! Sens 25 juin 2026